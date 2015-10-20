رئيس وزراء الكويت يصل باريس فى زيارة رسمية لبحث دفع التعاون الثنائى

وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح اليوم الاثنين إلى العاصمة الفرنسية فى زيارة رسمية تستمر حتى 22 أكتوبر الجارى على رأس وفد رفيع المستوى بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادى بين البلدين.

ويلتقى رئيس الوزراء الكويتى غدا الثلاثاء بالرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند لبحث التعاون بين البلدين والقضايا الدولية محل الاهتمام المشترك بحضور وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس ، كما يجرى الشيخ الصباح بعد غد الأربعاء مباحثات مع رئيس الوزراء مانيول فالسو ذلك قبل التوقيع على عدد من الاتفاقات فى قطاعات متنوعة.

وتتناول مباحثات رئيس مجلس الوزراء الكويتى التعاون فى مجالات الثقافة والصحة والتعليم ويشارك فى لقاء بين رجال الأعمال الفرنسيين والكويتيين، ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الكويتى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ الفريق خالد الجراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله بالإضافة إلى عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال.

يشار إلى أن الصادرات الكويتية إلى فرنسا فى عام 2014 سجلت نحو 750 مليون دولار (أغلبها من النفط) فى حين بلغ حجم الصادرات الفرنسية إلى الكويت 500 مليون يورو.

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