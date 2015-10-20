إسرائيل تحتج رسميا على زيارة وفد من حركة حماس إلى جنوب أفريقيا

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين نائب سفير جنوب إفريقيا لدى إسرائيل؛ للاحتجاج على قيام حزب المؤتمر الوطنى الإفريقى (الحاكم) بدعوة وفد من حركة حماس برئاسة خالد مشعل لزيارة جنوب أفريقيا.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون إن "مثل هذه الدعوة تشجع ما أسماه (الإرهاب) بإضفاء بعض الشرعية على حركة مسلحة وتتجاهل بشكل سافر موقف المجتمع الدولى الذى يعتبر حماس منظمة إرهابية"، وذلك على حد قوله.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أجرى فيه مشعل ووفد حركة حماس المرافق له اليوم مباحثات مع قيادة الحزب الحاكم فى جنوب إفريقيا.

كانت حركة حماس قد ذكرت، فى بيان صحفي، إن خالد مشعل طلب من نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوغدانوف بأن تمارس موسكو ضغوطا على القيادة الإسرائيلية لوقف عدوانها على الشعب الفلسطينى ومقدساته.

وأضاف البيان إن مشعل شرح تفاصيل الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى والتى تسببت فى تفجر غضبه وانتفاضته ومقاومته للاحتلال ، خاصة بعد تصاعد مخطط فرض التقسيم على المسجد الأقصى المبارك والإمعان فى تهويد مدينة القدس المحتلة.

وأشارت حماس إلى أن خالد مشعل يواصل اتصالاته ولقاءاته مع الأطراف العربية والإسلامية والدولية فى ضوء تصعيد الاحتلال الإسرائيلى لعدوانه على الشعب الفلسطيني.

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