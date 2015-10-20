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السجن 10 سنوات لناشط حقوقى سعودى بموجب قانون مكافحة الإرهاب

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السجن 10 سنوات لناشط حقوقى سعودى بموجب قانون مكافحة الإرهاب السجن 10 سنوات لناشط حقوقى سعودى بموجب قانون مكافحة الإرهاب
أعلنت منظمة العفو الدولية، أن لسلطات ، اعتقلت أمس الاثنين ناشطًا مدافعًا عن الحقوق المدنية حكم عليه بالسجن عشر سنوات بموجب قانون لمكافحة الإرهاب يرمى إلى خنق حرية التعبير.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن عبد الكريم الخضر هو واحد من 11 عضوًا مؤسسا للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية الذين يقبعون خلف القضبان او يتعرضون للمحاكمة بتهم الدعوة إلى إجراء اصلاحات سياسية وفى مجال حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الدولية، ومقرها لندن أن "السلطات السعودية استمرت (الاثنين) بالاستخدام التهكمى والقمعى والغامض لقانون مكافحة الإرهاب لإلغاء المجتمع المدنى الصغير فى المملكة".

وحكم على خضر فى يونيو العام 2013 بالسجن ثمانى سنوات، ولكن تم الغاء الحكم فى وقت لاحق.

وتقول المنظمة أنه رغم ذلك، لا يزال خضر محتجزا بصورة تعسفية، وأعيد النظر فى قضيته من قبل المحكمة الجنائية المختصة، التى شددت العقوبة.

وأضافت أن خضر هو آخر المحكومين من قبل هذه المحكمة التى تنظر فى قضايا الإرهاب.

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مصر 365

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