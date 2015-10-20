الحكومة الأردنية: سنقف بحزم بوجه أى محاولة لتغيير الأوضاع فى الأقصى

أكدت الحكومة الأردنية أنها ستقف بكل حزم بوجه أى محاولة لتغيير الأوضاع القائمة فى المسجد الأقصى أو ما يسمى بالتقسيم الزمانى والمكانى.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، محمد المومنى، إن الأقصى لا يقبل التقسيم، مضيفا سـنوظف خياراتنا الدبلوماسية والقانونية من أجل الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس.

وشدد على أن موقف الأردن واضح، وهو أن المسجد الأقصى وقف إسلامى وتحت الوصاية الهاشمية، ويدار من قبل وزارة الأوقاف الأردنية.

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