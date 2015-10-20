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"فى حب مصر" تحصل على 363 صوتا ونداء مصر 62 فى الجنة رقم 156 بالعدوة

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"فى حب مصر" تحصل على 363 صوتا ونداء مصر 62 فى الجنة رقم 156 بالعدوة "فى حب مصر" تحصل على 363 صوتا ونداء مصر 62 فى الجنة رقم 156 بالعدوة
حصل المرشح أحمد القبلى مستقل على 293 صوتا وحصل المرشح زكريا عبد اللاه على 225 صوتا، وحصل المرشح زكريا عبد اللاه على 225 صوتا وحصل المرشح أسامة عبد الرءوف على 192، وذلك بلجنة الرباينة بالدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة طما.

وفى المنيا أعلن المستشار عماد الدين فايد رئيس اللجنة الفرعية رقم 156 ومقرها مدرسة العدوة الابتدائية بالدائرة الرابعة مركزى مغاغة والعدوة، حصول قائمة فى حب على 363 صوتا بينما حصلت قائمة نداء مصر على 62 صوتا والكتلة المصرية على 57 صوتا والائتلاف على 67 صوتا.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين باللجنة 2403 حضر منهم 686 ناخبا، فيما كانت الأصوات الباطلة 137 صوتا والصحيحة 549 صوتا.

بيان لـ"فى حب مصر": حصلنا على 80% من جملة الأصوات بغرب الدلتا حتى الآن
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>فاضل النحاس يتقدم فى اللجنة 133 بسوهاج بـ201 صوت
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>وائل الأمير يتصدر لجنة الأزهر بإسنا بإجمالى 491 صوتا
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>تقدم علاء ناجى ومحمد جعفر بعد فرز لجنتين بدائرة منشأة القناطر
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>قائمة "فى حب مصر" تحصل على 210 أصوات بلجنة 44 بالطالبية
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>"فى حب مصر" تكتسح لجان مدرسة الثانوية العسكرية بسوهاج بـ 5520 صوتا
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>خالد حرز الله يحصد 3950 صوتا بلجنة العشى شمال الأقصر
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>"الجبهة المصرية" تتقدم على "فى حب مصر" بلجنة بسمالوط بالمنيا
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>اكتساح لقائمة "فى حب مصر" بلجنة 38 بفرشوط
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>لجنة 94 بالصف: 254 صوتا لـ"فى حب مصر" و73 لتيار الاستقلال
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>لجنة 220 بدمنهور: 415 صوتا لـ"فى حب مصر" و43 لـ"تيار الاستقلال"
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>- لجنة 4 بمدرسة رمسيس بالهرم: 256 صوتا لـ"فى حب مصر".. وصفر لحزب النور

- "فى حب مصر" تحصل على 245 صوتا من أصل 400 فى لجنة 92 بمدرسة الصف الصناعية

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مصر 365

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