"فى حب مصر" تحصل على 363 صوتا ونداء مصر 62 فى الجنة رقم 156 بالعدوة

حصل المرشح أحمد القبلى مستقل على 293 صوتا وحصل المرشح زكريا عبد اللاه على 225 صوتا، وحصل المرشح زكريا عبد اللاه على 225 صوتا وحصل المرشح أسامة عبد الرءوف على 192، وذلك بلجنة الرباينة بالدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة طما.

وفى المنيا أعلن المستشار عماد الدين فايد رئيس اللجنة الفرعية رقم 156 ومقرها مدرسة العدوة الابتدائية بالدائرة الرابعة مركزى مغاغة والعدوة، حصول قائمة فى حب مصر على 363 صوتا بينما حصلت قائمة نداء مصر على 62 صوتا والكتلة المصرية على 57 صوتا والائتلاف على 67 صوتا.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين باللجنة 2403 حضر منهم 686 ناخبا، فيما كانت الأصوات الباطلة 137 صوتا والصحيحة 549 صوتا.

بيان لـ"فى حب مصر": حصلنا على 80% من جملة الأصوات بغرب الدلتا حتى الآن

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