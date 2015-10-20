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نتائج فرز لجنتي 107 و 91 بالفيوم

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نتائج فرز لجنتي 107 و 91 بالفيوم نتائج فرز لجنتي 107 و 91 بالفيوم

أرشيفية

كشفت نتائج اللجنة رقم 107 بمدرسة الشهيد اللواء أحمد زكي، بدائرة مركز الفيوم، عن تقدم المرشح المستقل هشام والي مؤمن بمجموع أصوات بلغ 178 صوتًا، وعماد سعد حمودة 101 صوتًا، ومحمد هاشم 75 صوتًا، وضياء محمد رضوان 72 صوتًا، بينما تراجع مرشح حزب النور بمجموع 31 صوتًا، وقد بلغ عدد الحاضرين 370 صوتًا من بينهم 349 صوتًا صحيحًا و21 صوتًا وعدد المقيدين باللجنة 2100 صوتًا.
> وفي نتيجة القوائم شمال ووسط وجنوب الصعيد، تقدمت قائمة فى حب بمجموع 242 صوتًا، تليها قائمة نداء مصر 76 صوتًا.

أما اللجنة رقم 91 بمدرسة فرقص الإبتدائية بدائرة مركز طامية، تقدم أحمد عبد التواب 153 صوتًا، ومحمد فرغلي 146 صوتًا، و محسن أبو سمنة 103 صوتًا، وأحمد عبدالقوى 62 صوتًا، وحماده سليمان 31 صوتًا، ومنصور الشريف 11 صوتًا، وأحمد البحيري 123 صوتًا، وخالد ذكري 154 صوتًا، وخيري حسونة 7 صوتًا، وكريم عبدالوهاب 125 صوتًا، وربيع السيسى 7 صوتًا، وعاطف أبو مرجع 7 صوتًا، وناصر عبدالحكم 5 صوتًا.

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