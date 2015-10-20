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بالصور.. “في حب مصر” تتصدر لجان طه حسين بإمبابة

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بالصور.. “في حب مصر” تتصدر لجان طه حسين بإمبابة بالصور.. “في حب مصر” تتصدر لجان طه حسين بإمبابة

جانب من عملية الفرز

رصدت عدسة ” ONA “ عمليات فرز أصوات الناخبين في لجنة 71 طه حسين بإمبابة في المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية 2015، وحصلت قائمة”في حب ”  على 297 صوتًا، والجبهة المصرية 28 صوتًا، نداء مصر 46، وصحوة مصر 19، إجمالى الحضور 429.

وبدأت،عملية فرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية بـ14 محافظة، وذلك بعد غلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، ويشار إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انطلقت، صباح أمس، في 14 محافظة، وأغلقت صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

 

 

 

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