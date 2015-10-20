إبراهيم عيسى: حزب النور "فصيل تكفيرى" والدولة تدلس لصالحه

هاجم الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، حزب النور، ووصفه بـ"الفصيل التكفيرى"، لافتا إلى أنه لم يكن فى يوما من الأيام مع الوطنية أو إرادة الشعب المصرى، على حد قوله، متهما الدولة ومؤسساتها بالتدليس له.

وقال عيسى، عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن "حزب النور لم يكن فى يوما مع الوطنية أو إرادة الشعب المصرى، ولا صلة بينه وبين ثورة يناير، وأنصاره كانوا يدعون لتأييد جهاز أمن الدولة، وكانوا تحت موائد 25 يناير، وحرضوا جمهورهم على عدم الاقتراب من الميدان".

واتهم الكاتب الصحفى فى هجومه، الدولة ومؤسساتها بالتدليس، بعد أن رضت وتوافقت مع النور والأحزاب الدينية.

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