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تفاوت المؤشرات في لجان بندر الفيوم

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تفاوت المؤشرات في لجان بندر الفيوم تفاوت المؤشرات في لجان بندر الفيوم

أرشيفية

كشفت نتيجة الفرز بمدرسة المحمدية بدائرة بندر الفيوم عن حصول محمد هاشم 122 صوت، هشام والي 115 صوت، وعماد سعد حمودة 86 صوت، وضياء رضوان 49 صوت.

وفي مدرسة التحرير الابتدائية لجنة رقم 14، حصل هشام والي، علي  257 صوت وعماد سعد حمودة 123 صوت ومحمد هاشم 60 صوت.

وفي مدرسة الساحة لجان رقم 1،2،3، محمد هاشم 410 صوت، وعماد سعد حمودة 371 صوت، وهشام والي 262 صوت، وهندي زعلان 198 صوت، وضياء رضوان 130 صوت، وصلاح شلوع 101 صوت، وأحمد جابر 96 صوت.

فيما كانت نتائج القوائم بمدرسة التحرير الابتدائية لجنة رقم 13 عدد الحضور 426 أصوات صحيحة 397، وأصوات باطلة 29، وحصلت قائمة في حب 286 صوت، وقائمة نداء مصر 81 صوت، وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية 19 صوت، وقائمة الصحوة الوطنية 19 صوت.

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