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#ليلة_الأبطال – جوارديولا: فينجر هو كل شيء بالنسبة لأرسنال

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#ليلة_الأبطال – جوارديولا: فينجر هو كل شيء بالنسبة لأرسنال #ليلة_الأبطال – جوارديولا: فينجر هو كل شيء بالنسبة لأرسنال

"آرسين فينجر هو كل شيء بالنسبة لأرسنال" هكذا أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ بمدرب الفريق الإنجليزي قبل لقائهما سويا.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على أرسنال يوم الثلاثاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

وتحدث جوارديولا عن فينجر قائلا:"أن يظل فينجر مدربا لفريق واحد لمدة 20 عاما هو أمر مستحيل حاليا".

وأضاف"هو غير في فلسفة وطريقة لعب هذا النادي، فهم كانوا يعتمدون على الدفاع فقط في وقت سابق".

وأتم"فينجر أكثر من مجرد مدرب لهذا النادي، هو كل شيء بالنسبة له".

ويرغب أرسنال في تحقيق الفوز على بايرن ميونيخ ليحافظ على حظوظه في المنافسة على التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال بعدما خسر في أول مباراتين له.

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