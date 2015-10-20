المؤشرات الأولية توضح تقدم قائمة "فى حب مصر" بسيدى جابر بالإسكندرية

أشارت النتائج الأولية لفرز الأصوات داخل لجنتى 83 و84 بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم، فى محافظة أسيوط، حصول المرشح مهاب مشرف أبو حشيش، على 941 صوتا، ومحمد على رشوان على 341 صوتًا.

ويشارك فى الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط بدوائرها التسعة 179 مرشحا منهم 68 مرشحا حزبيا، و111 مستقلا من بينهم 5 سيدات و4 معاقين يتنافسون على 20 مقعدا للفردى، بينما يبلغ نصيب محافظة أسيوط 5 مقاعد من مقاعد القوائم الحزبية.

وفى الإسكندرية، أعلنت لجنتى رقم 105 و106 بسيدى جابر، فوز قائمة حب مصر على القوائم الأخرى فى الانتخابات البرلمانية وتحقيق أعلى نسبة من التصويت.

وحصلت قائمة حب مصر فى لجنة 105 على 600 صوت، بينما حصل حزب النور على 11 صوتا، والجبهة المصرية 38 صوتا، وقائمة فرسان مصر 7 أصوات.

وفى لجنة 106، حصلت قائمة فى حب مصر على 626 صوتا، وحزب النور حصل على 4 أصوات وائتلاف الجبهة المصرية حصل على 35 صوتا وفرسان مصر 10 أصوات.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج لجنة مدرسة الإسكندرانى لجنة رقم 68، وحصل هيثم أبو العز الحريرى على249 صوتا وحصل ممدوح حسنى على 104 أصوات، حيث حضر 542 ناخبا من أصل 2410 الأصوات الصحيحة 504 والباطلة 38 صوتا.

وفى الفيوم، أظهرت مؤشرات فرز الدائرة رقم 15 بمركز سنورس، ومقرها مدرسة الزاوية الخضراء حضور 267 ناخبا من الناخبين المقيدين أمام اللجنة، وعددهم 1875، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة فى القوائم 208 أصوات والباطل 59 صوتا.

وأظهرت المؤشرات الأولية للفرز حصول قائمة نداء مصر على 88 صوتا، بينما حصلت قائمة فى حب مصر على 61 صوتا، وحصلت قائمة الصحوة الوطنية على 21 صوتا، وحصلت قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على 38 صوتا.

بينما بلغت الأصوات الصحيحية على المقاعد الفردية 211 صوتا والأصوات الباطلة 56.

وحصل المرشح ممدوح الحسينى (مستقل) على (20 صوتا) ووليد محمد محمود على (حزب النور) (18 صوتا) وعلى عبد المنعم محمد (مستقبل وطن) (13 صوتا) وأيمن حلمى محمد الصفطى (المصرى الديموقراطى) ( 158 صوت) ومنجود الهوارى (مستقل) 89 صوتا ورفعت سعيد ضاوى (مستقل ) 48 صوتا وأحمد ممدوح احمد (مستقل ) 7 أصوات ومحمود محمود أبو زيد (مستقل) 17 صوتا ومحمد محمود أمين الليمونى (مستقل ) 5 أصوات ومحمد أحمد مصطفى (حماة وطن ) 4 أصوات وغيث محمد صالح (السلام الديموقراطى ) 4 أصوات ووليد الطحاوى (مستقل ) 12 صوتا وعبد الحليم محمود صادق (مستقل ) 8 أصوات وعادل محمود عثمان (المصريين الأحرار 12 صوتا وحمدى أحمد عبد التواب (مستقل ) 2 صوت وحازم فايد عبد الله (حزب المؤتمر ) 9 أصوات وأحمد عبد الحميد سيد (مستقل ) 7 أصوات ومحمد أسماعيل محمد (مستقل) 73 صوتا ومحمد لطفى إسماعيل (مستقل ) 16 صوتا وعيد محمد زكى (مستقل ) 15 صوتا ومحمد عبد التواب عبد الله (مستقل ) 4 أصوات ويونان فرحات (حماة وطن ) (2 صوت ) وجمال عبد الناصر عبد المحسن (مستقل ) (6 أصوات) وأحمد مصطفى عبد الواحد (حماة وطن) 51 صوتا والحسين ياسين عليوة (مستقل) 14 صوتا ومحمود على امين الهوارى (مستقل ) 19 صوتا.

وفى الأقصر، انتهت لجنة رقم ١١ التابعة لإدارة إسنا التعليمية جنوبى محافظة الأقصر، من فرز أصوات النظام الفردى، وتصدر التصويت المرشح عبد الرازق زنط بـ232 صوتا، وحصل الشاذلى البحيرى على 202، وخالد مجاهد 142 صوتا، وعبد الرؤوف أبو حليبى 24 صوتا، وعباس حزين 134 صوتا، ومحمد أبو الغيط 5 أصوات، وعبد الهادى الشرونى صوت واحد، وأشرف أبو العباس 28 صوتا، وعبد المتعال الهميمى 18 صوتا، وعبد الحكيم أبو القاسم 138 صوتا.

أما عن البحيرة، فقد أظهرت المؤشرات الأولية الانتخابات بالمرحلة الأولى بالدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار عن تقدم حزب النور على قائمة حب مصر، النتائج فى لجنة 90 بأبو زهرة حصلت قائمة حزب النور على 294 صوتا، وحب مصر على 95 صوتا، والفرسان 20 صوتا، الجبهة 31 صوتا، وكانت نسبة الحضور 456 صوتا، الصحيح 440 صوتا، والباطل 16 صوتا.