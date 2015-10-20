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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 21/10/2015

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 21/10/2015 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 21/10/2015

لبرج الحمل:


>مهنيًا: المصروفات الكثيرة التى قمت بها فى الفترة الأخيرة ليست فى صالحك، فقد تعانى من أزمة مالية تحتاج إلى تقييد نفقاتك حتى تتمكن من تجاوزها.

عاطفيًا: حاول أن تجرب الحوار والنقاش مع الحبيب فهو سيساعدك على حل المشكلات التى تطرأ بينكما، واحرص على أن تفكر بطريقة إبداعية لتفاجئ الحبيب.
>صحيًا: قد تعانى اليوم من الإرهاق بسبب العمل الكثير الذى قمت بإنجازه، أنت فى حاجة إلى الراحة حتى تستعيد نشاطك.

توقعات علماء الفلك:


>ينبغى على الأزواج من برج الحمل أن يستمتعوا باليوم حيث إنهم يشعرون بالتوازن وقادرون على التعاون فى المشروعات الخاصة بهم، أما عن العازب فى برج الحمل فسوف يشعر بأن فى الحياة أمور أكثر أهمية من مجرد البحث عن شريك، ويجب على أصحاب الحمل أن يشاركوا قوتهم الداخلية مع القوة الخارجية لتدعمهم وتساعدهم على تحقيق النجاح بسرعة.

يجب استغلال طاقتك فى الأنشطة المفيدة، ولا تتعجب عندما ترى نفسك كالطائرة الورقية التى تعلو فى السماء وتسقط مرة واحدة، احرص على استخدام الحكمة فى إدارة الأمور حتى تستطيع النهوض واستمرار التقدم نحو تحقيق الأهداف.

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مصر 365

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