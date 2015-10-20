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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 21/10/2015

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 21/10/2015 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 21/10/2015
لبرج الدلو:
>مهنيًا: حاول استغلال الفرص المتاحة أمامك للاستثمار فى العمل الخاص بك حتى يعود عليك بالفائدة، تحتاج إلى الاهتمام بالعملاء والحفاظ على تقديم الدعم لهم حتى تحافظ على مركزك فى مجال العمل.
>عاطفيًا: تتعرض اليوم لبعض المفاجآت التى تثير حنينك وتحسن حالتك المزاجية، فحاول ألا تتخذ قرارًا عاطفيًا يؤثر على حياتك المهنية.

صحيًا: قد تشعر اليوم ببعض الألم فى صدرك، احرص على زيارة الطبيب حتى تطمئن على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:
>سيكون هناك بعض التغييرات فى الخطط التى وضعتها لنفسك اليوم، وخاصة الأمور التى تتعلق بالعائلة والأصدقاء، أنت شخص ذكى للغاية حيث لديك القدرة على ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات مهما كانت صعوبتها.

تتميز بالهدوء والاتزان، فكلما كنت هادئًا وثابتًا لن يستطيع أى شخص أن ينال منك أو يشوش على أفكارك، ضع فى حسبانك أن الأشياء غير المتوقعة عادة ما تحدث، هناك فرص عمل لا مثيل لها فى انتظارك اليوم.

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مصر 365

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