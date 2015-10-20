حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 21/10/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: تشعر بعدم الاستقرار فى الحالة المادية وتبحث عن مصدر دخل آخر فى ظل المسئوليات الواقعة عليك، حاول أن تبحث عن عمل لا يسبب لك ضغوطًا عصبية.>عاطفيًا: عليك أن تتخذ بعض القرارات الصائبة التى تساعدك على إصلاح ما أفسدته فى العلاقة مع الحبيب، حاول أن تقترب من الشريك ليشعر منك بالحنان ويتناسى أخطاءك.>صحيًا: تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة ولكنها تحتاج إلى الرعاية والاهتمام حتى لا تزيد حالتك الصحية سوءًا.>اليوم مناسب جدًا للاستثمار وزيادة الدخل ما يضفى السعادة على أفراد الأسرة، وقد تتلقى خبرًا عن أرباح إضافية من المشروعات الخاصة التى تشارك فيها بعض الأصدقاء، احرص على التحلى بالقوة والعزيمة حتى تتمكن من تجاوز المخاوف التى قد تواجهك فى المستقبل.

لابد أن تمتلك العديد من الخطط البديلة ولا تعتمد على خطة واحدة، وقد تفكر اليوم فى تغيير ديكور غرفتك وتبديله بالجديد الذى يتناسب مع أفكارك وأسلوبك، أفعالك الإيجابية قد تجعلك شخصًا مثاليًا فى نظر العديد من المحيطين بك.