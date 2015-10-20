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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 21/10/2015

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 21/10/2015 حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 21/10/2015
لبرج السرطان:
>مهنيًا: حاول أن تنال ثقة الرؤساء فى مجال العمل من خلال بذل المزيد من الجهد فى إنجاز المهام، وهذا يساعدك على الوصول إلى ما كنت تحلم به.

عاطفيًا: ترى بعض العلامات التى ظهرت مؤخرًا فى العلاقة العاطفية بينك وبين الشريك تزعجك، حاول مراجعة الأمور والتأكد منها قبل البدء فى التحدث معه.

صحيًا: استثمر وقت الفراغ فى الحصول على الراحة التى تحتاج اليها، حتى تستطيع الاستمتاع باللياقة البدنية والنشاط والحيوية.

توقعات علماء الفلك:
>مواقفك تجاه المال والثورة وغيرها من الأمور تتخذ طريقًا نحو الأفضل، وتعرضك للخسارة من قبل سيعلمك مبادئ ودروس حياتية جديدة تساعدك على تلافى الخسارة والحفاظ على ثروتك وكيفية إدارتها، كن متفائلاً فعلى الرغم من التعقيدات التى تمر بها إلا أنك ستتمكن من إنجاز المهام وتحقيق النجاح.

لست مضطرًا إلى ترشيد الاستهلاك فى كل الأمور فهناك الكثير من الأمور التى تحدث فى الحياة بدون تفسير منطقى، ولعلك تجد فى النهاية أن تلك المواقف هى الأكثر متعة وإثارة على الإطلاق.

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مصر 365

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