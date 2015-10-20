حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 21/10/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

>مهنيًا: ربما تواجهك اليوم بعض المشكلات فى مجال العمل، حاول اتخاذ بعض القرارات الصائبة التى تساعدك على تعديل الأوضاع، ولا تتردد فى طلب النصيحة من الزملاء

عاطفيًا: الأمور بينك وبين الحبيب معقدة للغاية فحاول أن تصلح الأمور سريعًا قبل تطور الموقف للأسوأ، الأمر لا يستحق المكابرة فبكلمات بسيطة ستتمكن من حل المشكلة.

>صحيًا: قد تصاب ببعض الإرهاق الجسدى اليوم نتيجة تحمل الكثير من المسئوليات فوق جهدك الطبيعى، حاول أن تحصل على بعض الوقت للراحة حتى لا يتأثر أداؤك.

توقعات علماء الفلك:

>الحياة فى منزلك تحتاج إلى الاهتمام فى الفترة الحالية، فى حين سيطرة العمل على كل أوقاتك، عليك أن تقضى بعض الأوقات مع أسرتك حتى لا ينتابهم الشعور بالملل، وأيضًا من أجل الحفاظ على استقرار حالتك المزاجية التى هى فى أفضل حالاتها.

ستشعر بالتفاؤل والحماس وسوف يلاحظ هذه الحالة كل من هم فى محيطك، انظر للحياة نظرة إيجابية تمكنك من تحدى الصعاب والتغلب على العقبات التى قد تواجهك.