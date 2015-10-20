حظك اليوم برج الثور الأربعاء 21/10/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

>مهنيا: تمر اليوم فى العمل بفترات متوترة تحتاج إلى بعض القرارات والخطوات الضرورية من أجل القدرة على مواجهة التقلبات.

عاطفيا: انشغالك فى العمل يلهيك عن أداء الواجبات التى ينتظرها الشريك، حاول ألا تترك العمل يسيطر على حياتك وإلا سوف تتعرض حالتك العاطفية للخطر

>.

>صحيا: احذر من تناول السكريات والحلويات حتى لا تسبب لك الكثير من المشاكل الصحية، احرص دائمًا على الحفاظ على صحتك مستقرة.

توقعات علماء الفلك:

>هناك مشكلة فى مجال العمل قد يأتى حلها عن طريق التراضى بينك وبين الطرف الآخر، فقد تواجه اليوم نوعًا من التمرد بسبب قرار خاطئ يجعلك والمحيطين مستاءين من الأوضاع، بالإضافة إلى أن المهام المتراكمة ستسبب لك الضغوط العصبية فحاول الانتهاء منها لترتاح.

تمتلك اليوم الرغبة القوية فى إنجاز المهام المطلوبة منك فى العمل وفى المنزل بأبسط الطرق التى كنت تستخدمها قديمًا، حيث تراها مريحة وغير معقدة، وقد تشعر بنوع من الفوضى فى الحياة العاطفية خاصة فى فترة الظهيرة.