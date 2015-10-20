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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 20/10/2015

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 20/10/2015 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 20/10/2015

>مهنيًا: ستجد اليوم من يساعدك على تجاوز العقبات التى تعترضك فى مجال العمل، وقد يكون أحد الأصدقاء يرد لك معروفًا قديمًا قد قمت به معه.

عاطفيًا: الحبيب الحقيقى هو من يساعدك على نسيان الماضى والتفرغ للمستقبل الواعد معه، وعلى الرغم من الحنين الذى تشعر به إلا أنه الوقت المناسب للسيطرة على تلك المشاعر.

صحيًا: تزداد عليك الضغوط اليوم بسبب حالة القلق والتوتر التى تنتابك، وهذا الأمر يشكل خطرًا على حالتك الصحية، حاول التخلص من الانزعاج حتى تصبح فى حال أفضل.
>توقعات علماء الفلك:

حاول أن تكون أكثر حرصًا على الصعيد المادى ولا تنفق الكثير من الأموال على الأولاد فى الأمور غير المهمة، واليوم هو الفرصة لمناسبة للتخلص من بعض الأمور والعادات القديمة، حياتك مليئة بالعقبات فحاول اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية التى تمكنك من التخلص منها.

تتخذ قراراتك بحسم وثقة فى هذا اليوم، ولا تلتفت إلى ردود أفعال الآخرين الذين يحاولون اشعارك بالاضطراب، من حولك لديهم القدرة على الاهتمام بأنفسهم، فأنت من تحتاج إلى الرعاية منهم وليس العكس.
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مصر 365

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