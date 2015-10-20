"فى حب مصر" تتقدم فى 6 لجان بالإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وبنى سويف

ا لقائمة نداء مصر وصحوة مصر حصلت على ٢٠ صوتا وقائمة الجبهة على ٥٢صوتا.تقدمت قائمة فى حب مصر فى 6 لجان بــ4 محافظات، حيث تقدمت باللجنة رقم ٦١ العيادة الشاملة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر وحصلت على ١١٩ صوتا مقابل ٧٥ صوت

وانتهت عملية الفرز بلجنة مدرسة التجارة المتقدمة رقم 8 بمدينة الغردقة، حيث حصل حافظ لطفى على 80 صوتًا، وسمير حارس على 60 صوتًا، وإيهاب ناشد على 54 صوتًا، وبلغ إجمالى نسبة التصويت باللجنة 321 صوتًا.

وفى البحيرة أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب الدائرة الأولى، والتى تضم مركز وبندر دمنهور لجنتى 247 و248 بمدرسة سليم البشرى بدمنهور حصول قائمة فى حب مصر على 933 صوت وقائمة حزب النور 60 صوت والجبهة 67 صوت والفرسان 42 صوت.

كما أظهرت مؤشرات الفرز فى لجنة بمدرسة العكريشة بالدائرة الثالثة بمركز ومدينة كفر الدوار تقدم قائمة فى حب مصر حيث حصلت القائمة على 284 صوتا، فيما حصلت قائمة النور" على 245 صوتا، وقائمة "فرسان مصر" على 33صوتا، و"الجبهة المصرية" 107 صوتًا.

وفى بنى سويف اسفرت نتائج لجنة 47 بقرية الشناوية بمركز ناصر، عن حصول قائمة فى حب مصر على 549 ونداء مصر على 150 والائتلاف على 136 وصحوة مصر على 112، وعلى المقاعد الفردية حصل عبدالعزيز محمد على 987 وعلى طه على 136 صوتا ومسعود عبدالحكيم على 134 صوتا.

فى الإسكندرية، أعلنت اللجنة الفرعية رقم 14 مدرسة السيدة نفيسة دائرة المنتزه أول، عن تقدم فى حب مصر بـ 275 صوتا، وحصول حزب النور على 119 صوتا وحصول فرسان مصر على 20 صوتا والائتلاف الجبهة 18 صوتا من إجمالى 432 صوتا صحيح والباطلة 15.

لجنة 14 بالرمل الإسكندرية: "فى حب مصر" 434 صوتا و"النور" 32

بيان لـ"فى حب مصر": حصلنا على 80% من جملة الأصوات بغرب الدلتا حتى الآن

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>فاضل النحاس يتقدم فى اللجنة 133 بسوهاج بـ201 صوت

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>وائل الأمير يتصدر لجنة الأزهر بإسنا بإجمالى 491 صوتا

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>تقدم علاء ناجى ومحمد جعفر بعد فرز لجنتين بدائرة منشأة القناطر

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>"فى حب مصر" تكتسح لجان مدرسة الثانوية العسكرية بسوهاج بـ 5520 صوتا

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>خالد حرز الله يحصد 3950 صوتا بلجنة العشى شمال الأقصر

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>اكتساح لقائمة "فى حب مصر" بلجنة 38 بفرشوط

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>لجنة 94 بالصف: 254 صوتا لـ"فى حب مصر" و73 لتيار الاستقلال

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>لجنة 220 بدمنهور: 415 صوتا لـ"فى حب مصر" و43 لـ"تيار الاستقلال"

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