ليلة_الأبطال – مؤتمر جوارديولا.. عن أفضلية لأرسنال.. وتحول لاعبو بايرن لـ ' حيوانات عنيفة '

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن موقف أرسنال الصعب في مجموعت بدوري الأبطال لن تجعل مباراتهما سويا يوم الثلاثاء سهلة.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات لملاقاته في ثالث جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة السادسة.

ونجح بايرن ميونيخ في تصدر المجموعة مبكرا بعدما حصد ست نقاط من اول مباراتين، فيما يأتي أرسنال في المركز الرابع والأخير بدون أي نقاط.

وعقد جوارديولا مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين للتحدث عن مباراة الفريقين وكل ما يلي على لسانه.

"غدا لن تكون المواجهة بين فريق يمتلك ست نقاط وآخر ليس لديه أي نقطة، المباراة ستكون لمدة 90 دقيقة وستبدأ بنتيجة 0-0".

"عندما أحلل أداء أي فريق أنا لا أنظر أبدا لمكانهم في الجدول، أنا لا أهتم بذلك أبدا، أنا أقوم بتحليل طريقة لعبهم كأنهم لديهم ست نقاط".

"أنا وآرسين فينجر نعلم بعضنا البعض جيدا لقد واجهته كثيرا سواء مع برشلونة أو بايرن ميونيخ، هو لديه فريق من الصعب اللعب أمامه".

"في هذا الموقف هم لديهم أفضلية علينا في المباراة فليس أمامهم أي اختيار سوى الفوز فقط، لذا علينا أن نواجههم بذكاء وأن نتحكم في أحداث المباراة بشكل جيد".

"بالطبع أنا سعيد بالقدوم إلى ملعب الإمارات وأنا أمتلك ست نقاط، لكن أستطيع أن أتخيل إذا ما كان فريقي في نفس موقف وأرسنال وسوف نواجههم في ملعبنا فإن اللاعبين سيتحولون لحيوانات عنيفة لأن هذه المباراة ستكون الفرصة الأخيرة والكل سوف يعطي أفضل ما عنده".