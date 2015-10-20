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غرامة 40 ألف يورو على برشلونة لرفع ' لافتات مخالفة ' ضد ليفركوزن

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غرامة 40 ألف يورو على برشلونة لرفع ' لافتات مخالفة ' ضد ليفركوزن غرامة 40 ألف يورو على برشلونة لرفع ' لافتات مخالفة ' ضد ليفركوزن

(إفي): قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) فرض غرامة بقيمة 40 ألف يورو على برشلونة الإسباني لرفع جماهيره "لافتات مخالفة" في مواجهة باير ليفركوزن الألماني بالجولة الثانية بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال على ملعب كامب نو.

وأكدت مصادر من (ويفا) لـ(إفي) فرض الغرامة على البرسا، والتي تعد الثانية من نوعها التي تطبق بحق بطل أوروبا لهذا السبب.

وكانت غرامة بقيمة 30 ألف يورو فرضت على النادي الكتالوني منذ عدة شهور بسبب رفع أعلام استقلال إقليم كتالونيا في نهائي دوري الأبطال بنسخته الأخيرة أمام يوفنتوس على ملعب برلين.

يشار إلى أن جماهير برشلونة خلال مواجهة ليفركوزن أطلقت أيضا صافرات استهجان أثناء نشيد دوري الأبطال وذلك كأسلوب للاحتجاج على الغرامة السابق ذكرها.

يذكر أيضا أن جماهير البرسا خلال نفس المباراة رفعت أعلام استقلال الإقليم وهتفت "الاستقلال.. الاستقلال"، حيث حدث كل هذا في وجود رئيس حكومة الإقليم أرتور ماس.

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فيديو اليوم السابع