انتهاء الفرز في لجنتين بالأقصر .. و نسبة المشاركة بالقرنة 51%

انتهت أعمال الفرز باللجنة رقم 33 بقرية الضبعية التابعة لدائرة القرنة، وحصلت قائمة الصحوة الوطنية على 297 صوتًا وقائمة في حب مصر 118 صوتًا وقائمة نداء مصر 61 صوتًا، فيما حصلت قائمة ائتلاف الجبهة المصرية علي 23 صوتًا.

و أيضاً انتهت أعمال الفرز بلجنة مدرسة العوامية الابتدائية المشتركة بدائرة بندر الأقصر، وحصلت قائمة في حب مصر علي 418 صوتًا، فيما حصلت قائمة نداء مصر على 116 صوتًا وقائمة ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال على 96 صوتًا وقائمة الصحوة الوطنية 88 صوتًا.

و قد سجلت دائرة القرنة غرب الأقصر أعلى نسبة تصويت في محافظة الأقصر، حيث بلغت النسبة المئوية للمشاركين في التصويت 51،1 %.

وقالت مصادر باللجنة العامة للانتخابات بالأقصر أن عدد المصوتين في هذه الدائرة بلغ 42196 ناخب من أصل 82521 ناخب.