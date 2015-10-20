أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

انتهاء الفرز في لجنتين بالأقصر .. و نسبة المشاركة بالقرنة 51%

Google+ Print
انتهاء الفرز في لجنتين بالأقصر .. و نسبة المشاركة بالقرنة 51% انتهاء الفرز في لجنتين بالأقصر .. و نسبة المشاركة بالقرنة 51%

 

أرشيفية

انتهت أعمال الفرز باللجنة رقم 33 بقرية الضبعية التابعة لدائرة القرنة، وحصلت قائمة الصحوة الوطنية على 297 صوتًا وقائمة في حب 118 صوتًا وقائمة نداء مصر 61 صوتًا، فيما حصلت قائمة ائتلاف الجبهة المصرية علي 23 صوتًا.

و أيضاً انتهت أعمال الفرز بلجنة مدرسة العوامية الابتدائية المشتركة بدائرة بندر الأقصر، وحصلت قائمة في حب مصر علي 418 صوتًا، فيما حصلت قائمة نداء مصر على 116 صوتًا وقائمة ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال على 96 صوتًا وقائمة الصحوة الوطنية 88 صوتًا.

و قد سجلت دائرة القرنة غرب الأقصر أعلى نسبة تصويت في محافظة الأقصر، حيث بلغت النسبة المئوية للمشاركين في التصويت 51،1 %.

وقالت مصادر باللجنة العامة للانتخابات بالأقصر أن عدد المصوتين في هذه الدائرة بلغ 42196 ناخب من أصل 82521 ناخب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار