أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات باﻷسكندرية نتائج لجنة مدرسة الاسكندرانى لجنة رقم 68، وحصل هيثم أبو العزالحريري على 249 صوتًا وحصل ممدوح حسنى على 104 صوتًا.
> حيث حضر 542 ناخبًا من أصل 2410 صحيح 504، باطل 38 .
> وبالنسبة للقوائم حصلت ” فى حب مصر” على 451 صوتًا وفرسان مصر على 14 صوتًا و النور على 32 صوتًا و ائتلاف الجبهة على 29 صوتًا، باطل 16.
تقدم أبو العز الحريري و حب مصر بلجنة رقم 68 مدرسة الإسكندراني
أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات باﻷسكندرية نتائج لجنة مدرسة الاسكندرانى لجنة رقم 68، وحصل هيثم أبو العزالحريري على 249 صوتًا وحصل ممدوح حسنى على 104 صوتًا.