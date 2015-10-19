«في حب مصر» تحصل على أغلبية الأصوات بلجنة القبيبة في فرشوط‎

انتهت اللجنة الفرعية رقم 38 بمدرسة القبيبة الابتدائية برئاسة المستشار أحمد الباز من فرز الأصوات والتي تصل الكتلة التصويتية بها إلى 1940 صوتًا انتخابيًا حيث بلغ عدد من قاموا بالتصويت 982 منها 818 أصوات صحيحة للقائمة و164 صوًتا باطلًا، حيث حصلت قائمة نداء مصر على 116 صوتًا، و كتلة الصحوة الوطنية على 183، أما قائمة فى حب مصر فحصلت على 418 وائتلاف الجبهة وتيار الاستقلال على 101 صوتًا.

> وفى النظام الفردى بلغت إجمالي الأصوات الصحيحة 969 صوتًا و 16 صوت باطلًا، فيما حصل المرشح الفردي محمد أبو الوفا على 933 صوتًا.