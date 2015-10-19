قائمة "فى حب مصر" تتصدر لجنتى 3 و4 فى أسوان بـ780 صوتا

حصدت قائمة فى حب مصر بعد فرز الأصوات بلجنتى 3 و4 بمدرسة العقاد الثانوية بأسوان، 421 صوتا من أصل 604 بلجنة 4، و359 صوتاً من أصل 567 بلجنة 3 بإجمالى 780 صوتا فى اللجنتين.

بينما حصلت قائمة نداء مصر على 60 صوتاً بلجنة 4، و62صوتاً بلجنة 3، وحصلت الصحوة الوطنية على 18 صوتاً بلجنة 4، و24 صوتاً بلجنة 3، بينما حصلت قائمة الائتلاف على 46 صوتاً بلجنة 4، و46 بلجنة 3.

وبلغ إجمالى الأصوات الباطلة بلجنة (3) 76 صوتاً من أصل 567، بينما بلغ الباطل بلجنة (4) 59 صوتاً من أصل 604.

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