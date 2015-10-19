تقدم مرشح مستقبل وطن فى لجنتين بـ"أطفيح" بـ645 صوتا

انتهت عملية فرز أصوات الناخبين فى اللجنتين الفرعيتين رقمى 11 و12 بمدرسة كفر حلاوة الحديثة بدائرة أطفيح.

وأظهرت النتائج فى اللجنتين تقدم عبد الوهاب خليل، مرشح حزب مستقبل وطن بـ645 صوتا، يليه فتحى الخطيب مرشح حزب الحركة الوطنية بـ355 صوتا، ثم عمرو عرفة جعبور، مرشح حزب السلام الديمقراطى بـ305 أصوات، بينما حصل أحمد جبريل مرشح حزب النور على 112 صوتا.

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