تقدم حمدى الدسوقى وتادرس قلدس باللجنة ٧٥ فى بندر أسيوط

حصل المرشح محمد حمدى الدسوقى، على 446 باللجنة الفرعية رقم 75 ومقرها مدرسة إسماعيل القبانى الإعدادية بمدينة أسيوط، وحصل اللواء تادرس قلدس، على 282 صوتًا.

وكانت اللجنة مقيد بها 2222 ناخب، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة بها 582 صوتا والباطلة 27 صوتا وبحضور 599 صوتا.

يذكر أن أكثر من 10 آلاف لجنة فرعية أغلقت أبوابها أمام الناخبين فى تمام التاسعة من مساء الاثنين، لبدء عملية فرز الأصوات فى انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015.

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