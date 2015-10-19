مرشحا "المصريين الأحرار" يتصدران نتائج فرز لجان دير تاسا فى ساحل سليم بأسيوط

حصل مرشحا المصريين الأحرار عن دائرة مركزى البدارى وساحل سليم بأسيوط، عادل عبد الحافظ ونعمان أحمد فتحى نعمان، على أعلى نسبة تصويت بلجنة مدرسة دير تاسا بساحل سليم، حيث حصل "عبد الحافظ" على أعلى نسبة تصويت بـ120 صوتا وجاء بالمركز الثانى "نعمان" بـ60 صوتا.

يذكر أن أكثر من 10 آلاف لجنة فرعية أغلقت أبوابها أمام الناخبين فى تمام التاسعة من مساء الاثنين، لبدء عملية فرز الأصوات فى انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015.

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