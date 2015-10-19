منسق قائمة «حب مصر» : نتفوق في قطاع غرب الدلتا على «النور» بـ 1700 صوت

قال اللواء سامح سيف اليزل منسق قائمة “في حب مصر” في اتصال هاتفي ببرنامج ” هنا العاصمة ” المذاع على فضائية ” سي بي سي”، أن قائمة “” في حب مصر ” تتفوق في قطاع غرب الدلتا على حزب النور بنحو 1700 صوت.

وبدأت،عملية فرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية بـ14 محافظة، وذلك بعد غلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، ويشار إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انطلقت، صباح أمس، في 14 محافظة، وأغلقت صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.