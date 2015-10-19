لجنة 146 بالدقى: فوز "فى حب مصر" بـ242 صوتا وعبد الرحيم على بـ167

أنهى المستشار محمد مختار رئيس اللجنة الفرعية رقم 146 ومقرها الانتخابى مدرسة جمال عبد الناصر بدائرة الدقى والعجوزة وجاءت كالآتى:

إجمالى الأصوات 574

>الأصوات الباطلة 21

>الأصوات الصحيحة 553

وحصل عبد الرحيم على المرشح المستقل على أعلى الأصوات فى فرز بطاقات الاقتراع 167، ويليه أحمد مرتضى مرشح حزب المصريين الأحرار بـ95، ثم عمرو الشوبكى 79 فيما حصل سيد جوهر المرشح المستقل على 36 صوتا.

وفيما يخص فرز أصوات القوائم، فحصلت قائمة فى حب مصر على أعلى الأصوات ٢٤٢ من أصل ٢٨١ صوتا صحيحا، بينما حصلت قائمة نداء مصر على ٢٠ صوتا وقائمة الصحوة ٦ أصوات فقط ، وقائمة الجبهة وتيار الاستقلال ١٤ صوتا.

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