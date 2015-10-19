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سامح سيف اليزل: "فى حب مصر" ستحسم دوائر الصعيد من الجولة الأولى

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سامح سيف اليزل: "فى حب مصر" ستحسم دوائر الصعيد من الجولة الأولى سامح سيف اليزل: "فى حب مصر" ستحسم دوائر الصعيد من الجولة الأولى
قال اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة فى حب ، إن المؤشرات تؤكد اكتساح قائمة " فى حب مصر " فى معظم الدوائر الانتخابية، مضيفا أن الشعب المصرى وعى الدرس جيدا ولن يعيد الماضى أبدا، مؤكداً أن برلمان " قندهار " لن يعود مرة أخرى، مشيرا إلى أن قائمة فى حب مصر ستحسم دوائر الصعيد من الجولة الأولى فى القوائم.

وأضاف سامح سيف اليزل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أن قائمة "فى حب مصر " عملت بجدية منذ أول يوم من المعركة الانتخابية"، مضيفا أنه تم وضع خطط وتم تنفيذها على الأرض سواء فى الدعاية أو الحضور فى اللجان للإدلاء بالأصوات، حيث إنه تم بذل مجهودات كبيرة من أجل حسم الجولة الأولى من الانتخابات، مشيرا إلى أن الشعب المصرى أصبح لديه وعى كبير ولن يعيد الماضى.


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