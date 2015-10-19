نتائج 6 لجان بالجيزة: 1590 صوتا لـ"فى حب مصر" و238 صوتا لائتلاف الجبهة

"فى حب مصر" تحصل على 1590 صوتا

أظهرت النتائج الأولية لنتيجة انتخابات مجلس الشعب 2015، فى 6 لجان بالجيزة، تفوق قائمة فى حب مصر حيث حصلت على 1590 صوتا مقابل 238 صوتا لائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.>وجاءت النتائج كالتالى: "فى حب مصر" 1590 صوتا، و"ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال" 238 صوتا، و"الصحوة الوطنية" 114 صوتا، و"نداء مصر" 193 صوتا.

وانتهت لجنة رقم 4 بمدرسة رمسيس بالهرم، من فرز أصوات الناخبين باللجنة فى انتخابات مجلس الشعب 2015، وأظهرت نتيجة الانتخاب الأولية باللجنة، تقدم قائمة فى حب مصر بـ256 صوتا.

وأشارت مؤشرات الفرز الأولية لبطاقات التصويت الخاصة بالقوائم لانتخابات مجلس النواب، إلى حصول قائمة "فى حب مصر" على 256 صوتا، وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على 43 صوتا وقائمة "كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة" على 23 صوتا، وقائمة نداء مصر على "صفر".

اللجنة الفرعية رقم 91 بمدرسة الصف الثانوية الصناعية

>وانتهت عمليات فرز الأصوات فى اللجنة الفرعية رقم 91 بمدرسة الصف الثانوية الصناعية، وتقدمت قائمة "فى حب مصر" وحصلت على 257 صوتا. وحصلت قائمة نداء مصر على 48 صوتا، وكتلة الصحوة الوطنية 26 صوتا وحصل ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على 70 صوتا.

وأعلن المستشار محمد المنجى، رئيس اللجنة الفرعية رقم 148 بالمقر الانتخابى بمدرسة جمال عبد الناصر بدائرة الدقى والعجوزة، نتائج فرز الأصوات فيما يخص القوائم الانتخابية والتى جاءت فى صالح قائمة "فى حب مصر". وعدد الحضور 479 الأصوات الباطلة 18 قائمة فى حب مصر 413 قائمة نداء مصر 19 قائمة كتلة الصحوة الوطنية 2 قائمة الجبهة وتيار الاستقلال 27 وجاءت اجمالى الأصوات الصحيحة 461.

وأكدت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات بلجنة 9 بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنين فى كرداسة، تفوق قائمة "فى حب مصر". 31 صوتا باطل فى القائمة 174 صوتا صحيحا نداء مصر: 28 صوتا الكتلة المصرية: 27 صوتا فى حب مصر: 78 صوتا ائتلاف الجبهة: 42 صوتا الفردى: باطل 15 صوتا.

وانتهت اللجنة الفرعية رقم 43 بمدرسة الشهيد محمد محمود عبد العزيز الشهيرة بمدرسة (أم الأبطال) من عملية فرز الأصوات الانتخابية، واكتساح قائمة "فى حب مصر" وتفوق المرشح محمد على عبد الحميد على المرشحين المستقلين. قائمة نداء مصر 55 صوتا كتلة الصحوة الوطنية 18 صوتا قائمة فى حب مصر 249 صوتا ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال 26 صوتا المرشح محمد على عبد الحميد 148 صوتا المرشح حسين القصاص 68 صوتا.

وقال المستشار مهاب جلال، وكيل هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الفرعية 103 بمدرسة أسماء فهمى بدائرة أول بالجيزة، إن إجمالى عدد الناخبين 467 من أصل 1948.

وأوضح أن الأصوات الباطلة كانت 43 بالنسبة للأصوات الفردية من أصل 467 الذين شاركوا فى الانتخابات، أما بالنسبة للقوائم فقد وصل الباطل إلى 39.

وأوضحت المؤشرات الأولية إلى حصول قوائم الصحوة المصرية على 18 صوتا وتيار الاستقلال 30 صوتا، ونداء مصر 43 وقائمة فى حب مصر 337 صوتا.

موضوعات متعلقة :

- لجنة 4 بمدرسة رمسيس بالهرم: 256 صوتا لـ"فى حب مصر".. وصفر لحزب النور

- "فى حب مصر" تحصل على 245 صوتا من أصل 400 فى لجنة 92 بمدرسة الصف الصناعية

- بدء الفرز فى المحافظات بعد إغلاق باب التصويت بمراكز الاقتراع

- بالصور.. استمرار عمليات فرز الأصوات فى البحيرة وقنا وبنى سويف

- بالصور.. استمرار عمليات فرز الأصوات فى البحيرة وقنا وبنى سويف

- كيف يفوز المرشحون فى انتخابات مجلس النواب؟.. 3 طرق حسابية تؤدى إلى برلمان 2015.. "50%+1" تؤهل المرشح مباشرة.. ومضاعفة عدد الناخبين يصعب جولة الإعادة

- ثانى أقدم المتاحف الزراعية فى العالم يستعد لاستقبال نتيجة فرز أصوات 6 دوائر بالجيزة.. اللجنة العليا تجهز قاعة السينما بمتحف الدقى وسرادقين للصناديق.. وقيادات الأمن يراجعون خطط التأمين

- 6 مراكز للفرز بمحافظة الفيوم

- 8 لجان عامة لفرز أوراق الناخبين فى المنيا