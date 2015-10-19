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بالصور.. خالد الغندور ساخرًا من «وقفة رمضان»: ياخسارتي فى الملاعب

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بالصور.. خالد الغندور ساخرًا من «وقفة رمضان»: ياخسارتي فى الملاعب بالصور.. خالد الغندور ساخرًا من «وقفة رمضان»: ياخسارتي فى الملاعب

خالد الغندور يقوم بـ ” وقفه” رمضان صبحي

سخر الإعلامي خالد الغندور، من رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب “وقوفه” على الكرة في لقاء قمة السوبر المحلي الذي جمع الزمالك بنظيره الأهلي.

ونشر الغندور صورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وهو يقوم بـ” وقفة صبحي ” ، وعلق الغندور قائلاً، “مهارة صعبة اوى يعنى خصوصا لما يبقى عندى 45 سنة وكمان ملعب ترتان مش طبيعى يا خسارتى فى الملاعب ههههه”

وكان “الغندور”  قال خلال برنامجه “اللعبة الحلوى مع بندوق” المذاع عبر فضايئة “ltc” أن “رمضان صبحي “طفل” بيفكر في “الفيسبوك” و”تويتر”، مشيرًا إلى أنه لو فعل هذه الحركة من قبل ستنتشر أخباره على “السوشيال”.

 

 

 

 

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