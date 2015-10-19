الخارجية السعودية: بشار الأسد يمكنه البقاء حتى تشكيل حكومة انتقالية

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير الاثنين أنه يمكن للرئيس السورى بشار الأسد البقاء فى السلطة الى حين تشكيل حكومة انتقالية فى سوريا.

لكن الجبير أكد فى مؤتمر صحافى مع نظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير فى الرياض أنه "يجب أن يتنحى الأسد بعد تشكيل الهيئة الحكومية الإنتقالية"، وأضاف "يجب ألا يكون للأسد اى دور فى الحل السياسي"، مشيرا إلى انه يستطيع البقاء خلال عملية تشكيل السلطة الانتقالية "ولكن ما إن تشكل هذه الهيئة وتصبح قادرة على الحكم، لا دور للأسد حينها".

وتابع "إذا تم الأمر اليوم او بعد اسبوع أو خلال شهر، الشعب السورى هو من يقرر، ولكن الواضح منذ بداية (النزاع) أن لا مستقبل للأسد فى سوريا"، من جهته، صرح شتاينماير الذى يقوم بجولة شرق أوسطية لبحث الأزمة السورية "على المدى البعيد، لا حل بوجود الأسد".

واعتبر أن التوصل إلى حل للنزاع السورى "لم يعد سهلا بعد التدخل العسكرى الروسي" منذ نهاية سبتمبر، ووافقت القوى الكبرى خلال مؤتمر "جنيف 1" فى يونيو 2012 على تشكيل هيئة انتقالية تضم ممثلين للنظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات فى سوريا. لكن هذه الخطة بقيت حبرا على ورق جراء الخلاف على مصير الأسد.

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