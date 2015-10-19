شهود ومسؤول محلى: تحطم طائرة بدون طيار فى مأرب اليمنية

قال شهود ومسؤول محلى إن طائرة بدون طيار تحطمت فى منطقة وادى عبيدة بمحافظة مأرب اليمنية اليوم الاثنين. ولم تتضح حتى الآن هوية الطائرة.

وتواصل الولايات المتحدة حملة بطائرات دون طيار ضد تنظيم القاعدة رغم أنها أجلت آخر أفرادها من العسكريين والمخابرات من اليمن فى مارس آذار الماضى ، وقتلت هجماتها عددا من قادة تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وبينهم زعيمها ناصر الوحيشى فى يونيو حزيران.

وبشكل منفصل بدأ تحالف تقوده السعودية فى أواخر مارس آذار غارات ضد المقاتلين الحوثيين وأنصارهم من القوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح بعدما تقدموا من معقلهم فى الشمال صوب عدن.

وطردت القوات المدعومة من الدول الخليجية الحوثيين وقوات صالح من عدن قبل أسابيع واستعادت السيطرة على مناطق من الجنوب وبدأت هجوما فى منطقة مأرب شرقى العاصمة صنعاء. لكن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على غالبية أراضى اليمن رغم الضربات الجوية شبه اليومية.

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