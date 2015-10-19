"يمنى" مشتبه به فى هجمات 11 سبتمبر يطلب الدفاع عن نفسه بجوانتانامو

تعطلت جلسة تمهيدية قبل محاكمة خمسة من معتقلى جوانتانامو والمشتبه بهم فى هجمات 11 سبتمبر اليوم الاثنين عندما سأل أحدهم عن كيفية الدفاع عن نفسه فى القضية التى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.

وأبلغ اليمنى وليد بن عطاش المتهم بإدارة معسكر لتنظيم القاعدة فى أفغانستان محاميه أنه لم يعد يثق بهم وسأل المحكمة كيف يمكن له أن يدافع بنفسه عن نفسه ، وقال بن عطاش من خلال مترجم قبل أن يأمره القاضى الكولونيل جيمس بول بالسكوت بسبب مخاوف امنية "لدينا مشكلات كثيرة فى المعسكر لها الأولوية على أى شيء نناقشه هنا فى المحكمة."

وقالت شيريل بورمان محامية عطاش بعد ان تحدثت إليه على انفراد "يشعر أنه لم يسترح من التعذيب وأن كل شيء هنا تدبره حكومة الولايات المتحدة." ، وينتظر القاضى بول المزيد من المعلومات من ممثلى الادعاء التابعين للحكومة قبل أن يبت فى طلب بن عطاش. ومن المقرر استئناف الإجراءات يوم الثلاثاء.

وشكت بورمان من انتهاكات للامتيازات الممنوحة للمحامى وموكله فى السجن فى كوبا. واستشهدت بوضع أجهزة تنصت فى غرف الاجتماعات وبواقعة استولى خلالها حراس السجن على مستندات قانونية من زنزانة عطاش.

وتعثرت الجلسات التمهيدية لمحاكمة بن عطاش وشركائه المشتبه بهم منذ العام الماضى عندما علم محامو الدفاع أن مكتب التحقيقات الاتحادى يراقبهم ، وعقدت الجلسة التمهيدية فى معتقل بالقاعدة البحرية الأمريكية فى جوانتانامو بكوبا ويتم مراقبتها من خلال دائرة تلفزيون مغلقة فى مركز اعلامى فى فورت ميد خارج واشنطن.

>