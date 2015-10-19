فرنسا تدين عمليات الإعدام التى قام بها "داعش" بمدينتى سرت ودرنة فى ليبيا

أدانت فرنسا عمليات الإعدام للمدنيين التى قام بها تنظيم "داعش" الإرهابى فى مناطق سرت ودرنا بليبيا.>وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، فى تصريح اليوم الاثنين، أن بلاده ستقف إلى جانب الشعب الليبى فى مواجهة هذه الوحشية، مشيرة الى استعداد المجتمع الدولى لدعم جهود الحكومة الليبية المستقبلية لمكافحة الاٍرهاب.

وقال نادال "إن التقدم الذى يحرزه تنظيم داعش يؤكد على الحاجة الملحة للخروج من الأزمة فى ليبيا دون تأخير، مشددا على ضرورة قيام الأطراف الليبية بالتوقيع على اتفاق الامم المتحدة للسلام وتشكيل حكومة وفاق وطنى فى اقرب وقت باعتباره السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار.

>كانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى ليبيا قد رصدت جرائم قتل جديدة لتنظيم “داعش” فى مدينتى سرت ودرنة وسط وشرق البلاد.

وذكرت اللجنة، فى بيان، أنها رصدت تصاعد وتيرة جرائم القتل للمدنيين بسرت ودرنة من قبل تنظيم "داعش" الارهابي، حيث قتل المهندس رشدى المسورى ومحمد الطيب الغمارى والشيخ مفتاح الورفلي، خلال اليومين الماضيين.

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