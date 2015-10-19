طارق مصطفى يكشف ما بدر منه قبل قرار مرتضى بإيقاف التعامل معه

أوضح محمد صلاح المدير الفني السابق للزمالك موقفه من بيان القلعة البيضاء بعدم التعامل مستقبلا.

وأصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرارا بعدم التعامل مع محمد صلاح وطارق مصطفى بعد رفضهما تولى قيادة الفريق في ظل خلافات رئيس النادي مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

الزمالك يفسر لماذا قرر "عدم التعامل مع محمد صلاح وطارق مصطفى"

وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة النهار رياضة يوم الاثنين: "مرتضى منصور هو رئيس النادي وقرارته ملزمة للجميع".

وأضاف "القرار لن يسبب أزمة، فالزمالك ليس به أزمات في الوقت الحالي".

وعاد صلاح لقيادة فريق FC مصر بعد حسم مصيره مع الزمالك بعدم الانضمام للجهاز المعاون لفيريرا.

وكان مجلس الإدارة قد أوضح في بيان رسمي: "حين عرضنا على صلاح وطارق مصطفى الانضمام للجهاز الفني للفريق الأول وافقا".

وتابع "ثم فجأة وجدنا الثنائي يرفض العمل في الزمالك عبر وسائل الإعلام".

وأردف البيان "لهذا قرر مجلس إدارة الزمالك عدم التعامل مع محمد صلاح وطارق مصطفى لأنه يعتبر ما حدث إساءة له وللنادي".