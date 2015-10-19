حظك اليوم و توقعات الأبراج اليوم الخميس 22 أكتوبر مع ماغي فرح

حظك اليوم ، برجك اليوم ، الأبراج اليوم الخميس 22 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات برجك اليوم

برج الحمل

المرأة من برج الحمل مهنياً:أحدهم يحاول توريطك في أمور غير قانونية كوني حذره عاطفياً:تحظين بدعم وتأييد الحبيب بكل خطوه وهذا ما يقربه منك.الرجل من برج الحمل:مهنياً:يعتبر بمثابة يوم المواجهة حيث تواجه الآخرين بالكثير من الأخطاء التى ارتكبت في العمل عاطفياً:لا تعلق مشروع ارتباطك مع الحبيب وبادر الى هذه الخطوة.

برج الثور

المرأة من برج الثور مهنياً:تحاولين تخطي مشكلة معينه في العمل وتنجحين بذلك عاطفياً:لا تعجبك طريقة تعامل الحبيب معك مؤخراً لم لا تواجهينه.الرجل من برج الثور:مهنياً:تتصرف بنوع من اللامبالاة اليوم مما يثير غضب رؤسائك في العمل عاطفياً:تكتشف الكثير من الصفات والحقائق التى كنت لا تدركها عن الحبيب.

برج الجوزاء

المرأة من برج الجوزاء مهنياً:تحضرين للعمل في مشروع جديد يأخذ كل وقتك وتفكيرك عاطفياً:لا تعاملي الحبيب بالمثل وكوني أكثر وداً معه.الرجل من برج الجوزاء:مهنياً:الأوقات الصعبة قاربت على الإنتهاء عليك فقط تحمل المزيد عاطفياً:لا تتصرف بمزاجية مع الحبيب وعامله بلطف.

برج السرطان

المرأة من برج السرطان مهنياً:تعلمين أنك تمتلكين المهارات فلم لا تطرحي أفكارك ومشاريعك؟ عاطفياً:لا تقومي بتضخيم الأمور بينك وبين الحبيب وحلي المشاكل بهدوء.الرجل من برج السرطان:مهنياً:تشعر بالتعب و العمل فالضغوطات كثيرة وأنت تقف لوحدك عاطفياً:إحذر من تكذيب الحبيب فهو يكره هذه الصفة بك.

برج الأسد

المرأة من برج الأسد مهنياً:تنتابك بعض الشكوك في مشروع ما لا تترددي في البوح عن شكوكك عاطفياً:الحبيب يرغب بأن تبدي المزيد من الإهتمام به.الرجل من برج الأسد:مهنياً:حاول أن تستغل فترة الصباح لصالحك فالكثير من الفرص قد تتاح لك عاطفياً:شخص جديد في العمل يثير إهتمامك وتسعى الى التقرب منها.

برج العذراء

:المرأة من برج العذراء مهنياً:الكثير من الأمور التى لا تبدو منطقية بالنسبة لك تحاولين تحليلها عاطفياً:إن كنت تريدين المصالحة مع الحبيب عليكي أن تبادري بها.الرجل من برج العذراء:مهنياً:تبدو مزاجياً هذا الصباح وتتصرف على غير عادتك عاطفياً:مشكلة معقده قد تحدث بينك وبين من تحب اليوم.

برج الميزان

المرأة من برج الميزان مهنياً:عليكي أن تضعي حدوداً لتدخلات الآخرين في عملك عاطفياً:ساعدي الحبيب ولا تتكلي عليه في كل الأمور.الرجل من برج الميزان:مهنياً:لديك اليوم العديد من اللقاءات الناجحة مع عملاء جدد عاطفياً:أصبحت تتخلى كثيراً عن مواعيدك مع الحبيب مما يثير غضبه.

برج العقرب

المرأة من برج العقرب مهنياً:انت تمرين في أزمة بالعمل عليكي أن تكوني أكثر تعاوناُ لتخرجي منها عاطفياً:تحتاجين الى المزيد من الوقت لتفكري في علاقتك مع الحبيب.الرجل من برج العقرب:مهنياً:تبدو محظوظاً اليوم فيما يتعلق بالأمور المادية عاطفياً:تستمتع هذا المساء بوقتك مع الحبيب وتحظى بالكثير من الأجواء الرومانسية.

برج القوس

المرأة من برج القوس مهنياً:حاولي أن تكوني أكثر هدوءاً اليوم وأن لا تتعاملي مع الأمور بعصبية عاطفياً:تشعرين أنك لا تجدين الإستقرار في علاقتك مع الحبيب.الرجل من برج القوس:مهنياً:تمر بيوم ناجح فالامور تتحسن وتسير الى صالحك عاطفياً:تعبر بكل صدق عن حقيقة مشاعرك تجاه الحبيب.

برج الجدي

المرأة من برج الجدي مهنياً:واقع جديد في العمل عليكي أن تعرفي كيف تتأقلمين معه عاطفياً:بعد الحبيب طال ويسبب لك هذا البعد الأزمة.الرجل من برج الجدي:مهنياً:لا تحزن فالأوقات العصيبة قاربت على النهاية وتبدأ من جديد عاطفياً:تقضي مساء جميل حيث تتعرف من خلاله على فتاة تلفت إنتباهك.

برج الدلو

المرأة من برج الدلو مهنياً:لم يبقى إلا القليل فالأوقات الصعبة ستمضي و ستحظين بالهدوء عاطفياً:تعرفي أنك لا تستطيعين الإستغناء عن الحبيب فلم تنكري هذه الحقيقة؟ الرجل من برج الدلو:مهنياً:عليك أن تسرع في إنهاء أعمالك ولا تتدعها تتراكم عاطفياً:تقف حائراً ما بين الأهل وزملائك في العمل.

برج الحوت

المرأة من برج الحوت مهنياً:أنت بارعة وتستطيعين تغيير الكثير من الأمور لصالحك عاطفياً:أنت بحاجة الى الحبيب أكر من أي وقت مضى فلم لا تطلبين المساعده.الرجل من برج الحوت:مهنياً:تقع في الحيرة اليوم ما بين عدد من القرارات الصعبة عاطفياً:تفكر جدياً في إتخاذ خطوة الإرتباط تجاه الحبيب



شبكةعيونالإخبارية

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