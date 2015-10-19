النتائج الأولية بأسيوط تشير إلى اكتساح قائمة "فى حب مصر"

أشارت النتائج الأولية لفرز الأصوات بمختلف لجان مدينة أسيوط ومراكز القوصية ومنفلوط وأبنوب وابوتيج والبدارى وساحل سليم، إلى اكتساح قائمة فى حب مصر بلجان تلك المراكز وفى المرتبة الثانية قائمة نداء مصر .

ويشارك فى الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط بدوائرها التسع 179 مرشحا منهم 68 مرشحا حزبيا و111 مستقلا من بينهم 5 سيدات و4 معاقين يتنافسون على 20 مقعدا للفردى، بينما يبلغ نصيب محافظة أسيوط 5 مقاعد من مقاعد القوائم الحزبية.

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