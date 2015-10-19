النتائج الأولية بأسيوط تشير إلى اكتساح قائمة "فى حب مصر"

ويشارك فى الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط بدوائرها التسع 179 مرشحا منهم 68 مرشحا حزبيا و111 مستقلا من بينهم 5 سيدات و4 معاقين يتنافسون على 20 مقعدا للفردى، بينما يبلغ نصيب محافظة أسيوط 5 مقاعد من مقاعد القوائم الحزبية.
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