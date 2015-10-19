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مصادر بغرفة عمليات انتخابات البحيرة: 30% نسبة التصويت فى المحافظة

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مصادر بغرفة عمليات انتخابات البحيرة: 30% نسبة التصويت فى المحافظة مصادر بغرفة عمليات انتخابات البحيرة: 30% نسبة التصويت فى المحافظة
أعلنت، منذ قليل، مصادر بغرفة عمليات الانتخابات البرلمانية بالبحيرة، أن نسبة التصويت فى انتخابات مجلس النواب فى يومها الثانى قد بلغت مليونا و76 ألفا و781 شخصا بسبة 30%.

ويذكر أنه يبلغ عدد الناخبين بالبحيرة 3 ملايين و528 ألفا و484 مواطنا يدلون بأصواتهم فى 1737 لجنة فرعية، بإشراف 713 مركزا انتخابيا لاختيار 27 نائبا من بين 242 مرشحا فى 10 دوائر، هى: الدائرة الأولى (مركز ومدينة دمنهور) مقرها "مركز دمنهور" - 4 مقاعد - والدائرة الثانية (المحمودية والرحمانية) مقرها "مركز المحمودية - مقعدين - الوالدائرة الثالثة (كفر الدوار) مقرها "مركز كفر الدوار"- 4 مقاعد - والدائرة الرابعة (أبو حمص وإدكو) مقرها "مركز أبوحمص" - 3 مقاعد - والدائرة الخامسة (رشيد) ومقرها "مركز رشيد" - مقعد واحد - والدائرة السادسة (أبو المطامير وحوش عيسى) مقرها "مركز أبو المطامير" - 3 مقاعد - والدائرة السابعة (الدلنجات) مقرها "مركز الدلنجات" - مقعدين - الدائرة الثامنة (كوم حمادة) مقرها "مركز كوم حمادة" - مقعدين - الدائرة التاسعة (بدر ووادى النطرون) مضافا عليها إداريا "قسم غرب النوبارية" مقرها "مركز بدر" - مقعدين - الدائرة العاشرة (إيتاى البارود وشبراخيت) مقرها "مركز إيتاى البارود" 4 مقاعد.


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