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الشتا بيخبط.. نصائح للوقاية من نزلات البرد فى الجو المتقلب

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الشتا بيخبط.. نصائح للوقاية من نزلات البرد فى الجو المتقلب الشتا بيخبط.. نصائح للوقاية من نزلات البرد فى الجو المتقلب
الشتا على الأبواب، وهو ما يجعل التقلبات الجوية عنوان هذه المرحلة من العام، ولذا عليك توخى الحذر، لأن التقلبات الجوية سبب رئيسى فى الإصابة بالكثير من الأمراض، وبيئة مثمرة تتمكن خلالها العدوى من مهاجمة المناعة بشكل سريع.

والإصابة بالأنفلونزا أو دور البرد خلال هذه الأيام أمر شائع هذا ما أكد عليه الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء، موضحًا أن العدوى يسهل انتقالها خلال التقلبات الموسمية، ونتيجة للكثير من الأسباب أهمها عدم موازنة الملابس تبعًا لتغييرات الطقس، وهو أمر خارج عن إرادة البعض، كذا التغير فى درجات الحرارة يرهق بعض الأجسام التى تعانى ضعف المناعة.

ومن هنا نصح مروان بعدة نصائح خلال تلك الفترة من العام أهمها:

- الامتناع عن الإكثار المفاجئ من الملابس، لأنه سبب مع التقلبات الجوية فى إفراز المزيد من العرق والإصابة بنوبات البرد وحساسية الصدر
>- تقليل تناول المياه المثلجة والباردة
>- لابد من تناول رشفة من المياه العادية قبل النزول من المنزل
>- الحرص على الغطاء أثناء النوم، فالنوم بلا عطاء سبب فى تغير درجات حرارة الطقس وتأثيرها المباشر السبى على الجسم
>- الامتناع عن النوم لساعات فى هواء التكييف
>- الابتعاد قدر المستطاع عن الاختلاط بالمصابين فى العمل والمنزل
>- اهتم بتنظيف يديك بالوايبس والغسيل الدائم فى العمل والمنزل
>- الاهتمام بتناول الطعام والمشروبات الغنية بفيتامينات سى كالبرتقال واليوسفى والليمون الحامض

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مصر 365