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صور|| بدء عمليات الفرز فى لجان الوادى الجديد‎ بعد غلق الصناديق

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صور|| بدء عمليات الفرز فى لجان الوادى الجديد‎ بعد غلق الصناديق صور|| بدء عمليات الفرز فى لجان الوادى الجديد‎ بعد غلق الصناديق

بدء عمليات الفرز فى لجان الوادى الجديد‎

بدأ، منذ قليل، عمليات الفرز بلجنة مدرسة الزهور الإعدادية بالخارجة رقم 24 وعددها 2312 ناخب وسط حالة من الهدوء والاستقرار ولم تشهد لجان انتخابات مايعكر تصفو العملية الانتخابية بالوادى الجديد.

وبدات عمليات الفرز تتم الان فى اللجان الفرعية يوجد بالوادى الجديد 59 لمقر انتخابى و90 لجنة فرعية لانتخاب 4 مرشحين.جدير بالذكر أن محافظة الوادى الجديد تشمل دائرتين يتنافس فيهما 40 مرشحا، الدائرة الأولى بها 22 مركزا انتخابيا يتفرع منها عدد 38 لجنة انتخابية فرعية بإجمالي عدد ناخبين 66299، ويتنافس فيها 24 مرشحا.. والدائرة الثانية تشتمل على عدد 37 مركزا انتخابيا يتفرع منها 49 لجنة انتخابية فرعية بإجمالي 87653 ناخبا ويترشح فيها 16 مرشحا.

يشار إلى أن بدأت، منذ قليل، عملية فرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية بـ14 محافظة، وذلك بعد غلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً.

 

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