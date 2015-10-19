الأمم المتحدة: نزوح 35 ألف شخص بسبب القتال قرب حلب فى سوريا

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الاثنين إن القتال فى سوريا تسبب فى نزوح 35 ألف شخص من بلدتى الحاضر والزربة بالضواحى الجنوبية الغربية لمدينة حلب فى الأيام القليلة الماضية.

وقالت متحدثة باسم المكتب فى تعليق عبر البريد الالكترونى نقلا عن تقارير تلقاها المكتب من المنطقة "يعيش الكثيرون مع عائلات تستضيفهم وفى تجمعات غير رسمية قرب كفر ناها وأورم الكبرى فى ريف المدينة الغربي." ، وأضافت "الناس فى حاجة ماسة إلى الطعام والمستلزمات الأساسية للمنازل

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