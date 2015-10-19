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العفو الدولية تدعو المغرب لإنقاذ سجين مضرب عن الطعام منذ أغسطس

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العفو الدولية تدعو المغرب لإنقاذ سجين مضرب عن الطعام منذ أغسطس العفو الدولية تدعو المغرب لإنقاذ سجين مضرب عن الطعام منذ أغسطس
دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية الى توفير رعاية صحية سريعة لسجين بلجيكى من أصل مغربى تطالب الأمم المتحدة بإطلاق سراحه، ويخوض إضرابا عن الطعام منذ نحو شهرين بسبب "سوء المعاملة" داخل السجن.

وقالت المنظمة فى بيان تلقت فرانس برس نسخة منه أن "على أعراس دخل فى إضراب عن الطعام فى 25 أغسطس الماضى ويعيش ظروفا سيئة وفى حاجة ماسة الى رعاية طبية عاجلة"، واعتقل اعراس فى مدينة مليلية الإسبانية شمال المغرب فى أبريل 2008، ورحل الى المغرب فى 2010 حيث حكم عليه بالسجن 15 عاما فى 2011 بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية فى إطار مشروع جماعى يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".

لكن الدفاع عنه أكد مرارا انه ادلى باعترافاته "تحت وطأة التعذيب" وأفادت عائلة أعراس ان "حالته الصحية تدهورت بشكل خطير ويعانى من آلام حادة فى الرأس والكبد والكلى منذ 13 أكتوبر حيث تم نقله إلى عيادة السجن على نقالة، كما انه لا يستطيع الوقوف".

وأضافت ان "الطاقم الطبى الذى فحصه أكد أنه فى حاجة إلى أن ينقل الى المستشفى، لكن لم يتم بعد نقله من سجن سلا بالقرب من العاصمة المغربية الرباط"، ودعت منظمة العفو السلطات المغربية إلى "ضمان إمكان وصول على أعراس الفورى إلى الرعاية الصحية الجيدة وفقا لأخلاقيات مهنة الطب".
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