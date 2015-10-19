رئيس لجنة الدقي والعجوزة: عميد سابق بالجيش تقدم بشكوى ضد مرتضى منصور

قال المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس اللجنة العامة بالدقي والعجوزة، إن عميد سابق بالقوات المسلحة تقدم بشكوى ضد مرتضى منصور يتهمه بتهديده.

وبدأت، منذ قليل، عملية فرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية بـ14 محافظة، وذلك بعد غلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، ويشار إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انطلقت، صباح أمس، في 14 محافظة، وأغلقت صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.