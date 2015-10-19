بالصور.. حلايب وشلاتين تسجل أطول طابور انتخابات لاختيار أول نائب بالمثلث

أبهر أهالى حلايب وشلاتين الجميع من جديد بصفوف الناخبين الذى اصطفت أمام لجان الدائرة الجنوبية الشرقية من مصر " حلايب وشلاتين".

وشهدت اليوم الثانى من الانتخابات البرلمانية الدائرة الثالثة حلايب وشلاتين إقبالا كبيرا من الناخبين من أبناء المثلث من قبائل مختلفة للإدلاء بأصواتهم لاختيار أول مرشح خاص بالمثلث.

وأكد الشيخ محمد طاهر سدو من مشايخ المنطقة أن منذ الساعات الأولى من اليوم الثانى حرص من لم يصوت فى اليوم الأول على التصويت فى الخمس لجان المخصصة بدائرة حلايب وشلاتين.

وأضاف سدو لــ"اليوم السابع" أن الأهالى جاءوا من أقصى الأودية الجبلية لمقر الانتخاب، كما فعل عدد كبير منهم أمس وأبهروا الجميع، حيث إن حلايب وشلاتين سجلت أعلى معدل تصويت بالأمس بالبحر الأحمر وصل ألى 40%.

وأوضح سدو أن حلمه أن يكون هناك نائب خاص بالمثلث يعرض آلامهم وأوجاعهم بمجلس الشعب كان حلما يداعب عقول جميع أهالى المنطقة ولذلك بمجرد ان جاءت الفرصة انتهزها الجميع وقاموا بالإدلاء بأصواتهم.

واستطرد "سدو" ان اهالى حلايب وشلاتين اثبتوا للعالم مصريتهم التى لم يشك بها احد وأنهم مصريون حتى النخاع.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم 3 دوائر تضم 109 لجان مركزية و142 لجنة فرعية وعدد مرشحين يزيد عن 264.7 ألف.

ويتنافس فى اللجنة الأولى "مدينة الغردقة رأس غارب" 41 مرشحا للفوز بمقعدين، حيث يصوت 174 ألفا و195 ناخبا فى 94 لجنة فرعية و65 لجنة مركزية.

وفى الدائرة الثانية مركز سفاجا وتضم "مدن سفاجا والقصير مرسى علم" يتنافس 15مرشحا على مقعد واحد ويصوت 79 ألفا و284 ناخبا فى 43 لجنة فرعية و39 لجنة مركزية.

وفى الدائرة الثالثة "حلايب وشلاتين" ومقرها مركز مدينة الشلاتين "يتنافس 4 مرشحين على مقعدها الوحيد لحصد أصوات 11 ألفا و269 ناخبا يصوتون فى 5 لجان فرعية تشرف عليها 5 لجان مركزية".

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى " فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.

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