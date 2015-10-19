محافظ أسوان: اللجنة العليا توافق على استمرار التصويت حتى انتهاء الناخبين

وافقت اللجنة العليا للانتخابات على استمرار عملية التصويت داخل لجان الاقتراع بمحافظة أسوان لإعطاء الفرصة أمام جميع الناخبين المتواجدين داخل هذه اللجان للإدلاء بأصواتهم، وذلك بناءً على طلب من محافظ أسوان مصطفى يسرى.

وكان محافظ أسوان قد قام بإجراء اتصال تليفونى بالمستشار أحمد الزند وزير العدل لرفع هذا الطلب لدى اللجنة العليا للانتخابات بعدما لوحظ تجمعات كبيرة من الناخبين أمام اللجان فى الساعات الأخيرة وخاصة فى المناطق النائية والقرى وذلك بعد انخفاض درجات الحرارة والتى شهدت ارتفاعا طوال فترة النهار مما كان له أكبر الأثر فى انخفاض الإقبال على اللجان.

وأكد المحافظ على أنه سيتم جمع بطاقات الرقم القومى من جميع الناخبين المتواجدين داخل اللجان لتسجيل بياناتهم فى كشوف الناخبين وإعطاءهم الفرصة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية ضمن محافظات المرحلة الأولى والتى أجريت انتخاباتها يومى 18 و19 أكتوبر الجارى، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية أظهرت ارتفاع نسب التصويت لفوق المتوسط فى قرى ومراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وادفو بشكل كبير عكس المدن وخاصة مدينة أسوان لأسباب كثيرة منها الدوافع القبلية والعصبية مع الاحتكاك والتفاعل المباشر بين المرشحين والناخبين داخل القرى.

فى حين تابع محافظ أسوان سير العملية الانتخابية داخل اللجان المختلفة لليوم الثانى من خلال غرفة العمليات الرئيسية داخل ديوان عام المحافظة والمزودة بوحدة الفيديو كونفرانس والتى تم ربطها مباشرة بغرف عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومجالس المدن للوقوف أول بأول ولحظة بلحظة على مجريات الأمور فى مختلف مدن وقرى المحافظة والتدخل مباشرة لتذليل أى عقبات أو طوارئ مفاجئة، وخاصة الاطمئنان على عمل المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى واتصالات أو أى تجهيزات إدارية أخرى والتى تساهم فى توفير كافة سبل الراحة والحماية للناخبين مثل الخيام والمظلات والاستراحات أمام اللجان.

والجدير بالذكر بأنه تقدم للانتخابات البرلمانية على مستوى مراكز ومدن أسوان 144 مرشحا تم استبعاد 16 منهم لأسباب مختلفة، فيما يتنافس 128 مرشحا حالياً على النظام الفردى منهم 44 مرشحا ينتمون لـ17 حزبا سياسيا و84 مرشحا آخر كمستقلين، كما شاركت فى النظام الفردى 4 سيدات منهم 3 سيدات فى الدائرة الأولى وسيدة بالدائرة الرابعة، أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك 7 مرشحين يتنافسوا ضمن 4 قوائم سيقوم الناخبين باختيار قائمة منهم ليسفر عن فوز مرشحين، ليصبح بذلك عدد أعضاء مجلس النواب 2015 عن محافظة أسوان المنتخبين 10 أعضاء من بينهم 8 سيتم اختيارهم على النظام الفردى و2 بنظام القائمة.

- كيف يفوز المرشحون فى انتخابات مجلس النواب؟.. 3 طرق حسابية تؤدى إلى برلمان 2015.. "50%+1" تؤهل المرشح مباشرة.. ومضاعفة عدد الناخبين يصعب جولة الإعادة

- ثانى أقدم المتاحف الزراعية فى العالم يستعد لاستقبال نتيجة فرز أصوات 6 دوائر بالجيزة.. اللجنة العليا تجهز قاعة السينما بمتحف الدقى وسرادقين للصناديق.. وقيادات الأمن يراجعون خطط التأمين

- 6 مراكز للفرز بمحافظة الفيوم

- 8 لجان عامة لفرز أوراق الناخبين فى المنيا