بدء الفرز فى المحافظات بعد إغلاق باب التصويت بمراكز الاقتراع

بدأت اللجان الانتخابية فى المحافظات الـ13 التى يجرى بها الانتخابات وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، فى عملية فرز الأصوات وذلك عقب إغلاق مراكز الاقتراع باب التصويت.

وكانت اللجان قد شهدت إقبالا ملحوظا فى القرى أكثر من المدن التى شهدت انخفاض نسبة الإقبال.

وقد تم إغلاق جميع الصناديق وتحرير محاضر الإغلاق لتبدأ مرحلة فرز الأصوات والتى بدأت مباشرة فى عدد من اللجان الانتخابية داخل اللجان، ليتم تجميع أصوات المرشحين الحاصلين على أصوات من الناخبين على مدار يومين أجريت فيها الانتخابات.

وقال مصدر قضائى: إنه تم دمج الدوائر التسعة فى 8 مراكز رئيسية يتم تجميع أصوات الناخبين تمهيدا لإعلان الفائزين أو الذين يتم إجراء جولة الغعادة عليهم يوم 27 من أكتوبر الجارى، وقد جرت عمليات التصويت وسط إقبال ملحوظ تصدره كبار السن والمرأة.