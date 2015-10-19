بالصور.. استمرار عمليات فرز الأصوات فى البحيرة وقنا وبنى سويف

يواصل القضاة ورؤساء اللجان الانتخابية فى محافظات البحيرة وقنا وبنى سويف، عمليات فرز الأصوات لانتخابات مجلس النواب 2015.

فيما منع القضاة رؤساء اللجان الفرعية تواجد أى من ضباط الشرطة أو الجيش داخل اللجان واقتصر الحضور على مناديب المرشحين، وينشر "اليوم السابع" الصور الأولى من داخل لعمليات الفرز من داخل اللجان.

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